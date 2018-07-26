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Порошенко пойдет на второй президентский срок, однако объявит об этом позже, – СМИ

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Порошенко пойдет на второй президентский срок
Порошенко пойдет на второй президентский срок / Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко объявит о своих планах баллотироваться на второй срок в должности не ранее 24 августа. Однако команда действующего главы государства уже начинает избирательную кампанию.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

Отмечается, что один из соратников Порошенко подтвердил то, команда президента уже начинает избирательную кампанию, а вопрос участия нынешнего главы государства на выборах – решён.

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До этого другой собеседник издания из команды Порошенко отмечал, что решение президента об участии в выборах зависит от рейтинга в социологических опросах непосредственно перед стартом кампании.

В то же время в Администрации президента сообщают, что на сегодня ни один из соцопросов не показывают рейтинг Порошенко ниже 6%. При том, что показатели всех лидеров электоральной предпочтений, включая самого президента, отличаются в пределах статистической погрешности.

Члены президентской команды убеждены, что учитывая незначительный разрыв между потенциальными кандидатами, который показывают соцопросы, бороться за второй срок стоит. Как утверждает один из собеседников издания, сам Порошенко заявит о намерении баллотироваться в президенты на старте избирательной гонки – не ранее Дня независимости, после 24 августа.

К слову, 25 июля о намерении участвовать в выборах президента Украины заявила народный депутат Надежда Савченко.

 

 

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Президент Украины
Источник: 24 Канал
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