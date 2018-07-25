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Савченко о следующих выборах: Партия идет и я буду идти

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Надежда Савченко в очередной раз заявила, что идет в президенты
Надежда Савченко в очередной раз заявила, что идет в президенты / 24 канал

Народный депутат без мандата Надежда Савченко заявила, что ее политическая сила будет принимать участие в следующих парламентских, а она сама пойдет на президентские выборы.

Об этом политик заявила во время заседания Апелляционного суда, передает "Газета.ua".

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"Наша политическая сила будет идти на выборы. Я в президенты? Да, буду идти", – подчеркнула она.

Кроме того, Савченко посоветовала всем прочитать программу ее партии, чтобы понять, "в чем суть изменить политическую систему".

Напомним, Надежда Савченко уже не раз заявляла о намерении баллотироваться в президенты. Так, впервые она намекнула, что будет баллотироваться на президентских выборах сразу после освобождения ее из плена.

Более громкие же заявления из ее уст начали звучать после того, как она вышла из "Блока Юлии Тимошенко" и создала собственную "Общественно-политическую платформу Надежды Савченко". В частности, в апреле она из камеры СИЗО обнародовала концепцию изменения политической системы в Украине, которая состоит из 5 основных тезисов.

По словам политику, "для участия в президентской кампании, на самом деле, нужно немного: 2,5 миллиона гривен, чтобы зарегистрироваться", а дальше она открывает фонд и "собирает деньги на президентство".

Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Президент Украины Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
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