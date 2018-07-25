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Савченко про наступні вибори: Партія йде та я буду йти

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Надія Савченко укотре заявила, що йде у президенти
Надія Савченко укотре заявила, що йде у президенти / 24 канал

Народна депутатка без мандата Надія Савченко заявила, що її політична сила братиме участь у наступних парламентських, а вона сама піде на президентські вибори.

Про це політикиня заявила під час засідання Апеляційного суду, передає "Газета.ua".

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"Наша політична сила буде йти на вибори. Я у президенти? Так, буду йти", – підкреслила вона.

Крім того, Савченко порадила всім прочитати програму її партії, щоб зрозуміти, "у чому суть змінити політичну систему".

Нагадаємо, Надія Савченко уже не раз заявляв про намір балотуватися у президент. Так, вперше вона натякнула, що балотуватиметься на президентських виборах одразу після звільнення її полону.

Гучніші ж заяви з її уст почали лунати після того, як вона вийшла з «Блоку Юлії Тимошенко» та створила власну "Громадсько-політичну платформу Надії Савченко". Зокрема, у квітні вона з камери СІЗО оприлюднила концепцію зміни політичної системи в Україні, що складається з 5 основних тез.

За словами політикині, "для участі у президентській кампанії, насправді, потрібно небагато: 2,5 мільйона гривень, щоб зареєструватися", а далі вона відкриває фонд і "збирає гроші на президентство". 

Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Президент України Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
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