Савченко опублікувала об'ємну концепцію зміни політичної системи: що пропонує політик

Народний депутат без мандата Надія Савченко, яка зараз перебуває у СІЗО, оприлюднила концепцію зміни політичної системи в Україні, що складається з 5 основних тез.

Відповідний допис з’явився на її сторінці у Facebook.

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Зокрема, політик хоче провести перепис населення в Україні. За її словами, востаннє подібне в Україні проводилося в 2001 році, а з того часу як кількість міст в Україні збільшилася на 20, так і відбулася війна на Сході України.

"Враховуючи невизнану війну на території східної частини України, те що за 16 років демографічна, економічна, політична ситуації в країні значно погіршилися, для визначення реальних даних для проведення будь-яких аналітичних, фінансово-економічних, планових тощо розрахунків необхідно провести новий перепис населення України", – констатує народна обраниця.

Також вона пропонує здійснити паспортизацію населених пунктів.

"Для реального економічного розвитку держави, громади на місцевому рівні повинні володіти актуальною інформацією щодо наявного майна, ресурсів. Для цього необхідно провести загальнодержавну паспортизацію всіх, без винятку, населених пунктів. Необхідно здійснити інвентаризацію природних ресурсів, земель сільсько-господарського та земель іншого призначення, наявності виробничих потужностей, комунальної власності (нерухомості). Також паспортизація включає в себе кількість населення в межах громади (демографічна аналітика), визначення та закріплення територіальних меж в натурі, фінансово-економічні можливості громади (наявні та в перспективі)", – пояснює Савченко.

Водночас парламентарка має намір змінити адміністративний устрій України конституційним шляхом.

"За 26 років незалежності України, зокрема в період з 1998 по 2018 роки, стає зрозумілим те, що цей адміністративний та суспільно-політичний устрій не є ефективним і таким, що задовольняє національні та історичні інтереси, включно з потребами українського народу. Пропонується принципово нова для України модель адміністративного та суспільно-політичного устрою, що базуватиметься на економічному принципі об’єднання громад, враховуватиме інтереси та потреби українського народу та знівелює корупційні складові за розподілу національних благ, прав та обов’язків між суспільством та державою", – підкреслює колишня льотчиця.

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Відтак, нардеп пропонує відмовитись від звичної вертикальної моделі побудови держави (область – район місто/селище/село) та замінити її на нову модель держаного устрою (Рада громади – Верховна Рада). На її переконання, таким чином, відбудеться модель поділу всередині держави на адміністративні одиниці – об’єднані громади, які шляхом представництва в органі місцевого самоврядування (Рада Громади), від кожного населеного пункту, здійснюватимуть управління такою територіально-адміністративною одиницею.

"Здійснення адміністративного поділу згідно даної моделі відбувається за економічним принципом та за теоретичним принципом чинної системи розподілу на виборчі округи. Кількість адміністративних одиниць буде залежати від реального демографічного стану (кількості населення України та реальної кількості виборців) та є можливою у межах 200 – 250 одиниць. Кількість населених пунктів, що входитимуть до складу адміністративної одиниці не є обмеженою чи/або фіксованою, а формується за принципом кількості виборців та економічної доцільності. Кількісний склад Ради Громади адміністративної одиниці залежить від кількісного складу населених пунктів, що до нього входять, і затверджується та регулюється місцевим референдумом", – додає вона.

Також політик пропонує внести зміни до чинної виборчої системи – зокрема, за її планом, перший етап виборів в межах адміністративної одиниці має відбуватися за принципом "праймеріз".

"Кандидати в депутати впродовж року беруть участь в попередніх виборах. Перемагають кандидати, які набрали не менше ніж 20% від загальної кількості виборців, що взяли участь у попередньому голосуванні, за умови, що проголосувало не менше 51% від загальної кількості виборців в межах адміністративної одиниці. Такі кандидати проходять до другого етапу виборів", – зазначає вона.

Водночас Савченко пропонує змінити процедуру відкликання депутата з виборчої посади систему референдумів (передбачається безпосередня участь громадян у вирішенні загальнодержавних та місцевих питань шляхом прямого голосування), механізм проведення волевиявлення громадян (голосування безпосередньо відбитком пальця), механізм проведення місцевого та загальнодержавного референдумів.

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Згідно з її концепцією, мають відбутися зміни і у підходах до формування бюджету (адміністративні одиниці та держава матимуть два незалежних бюджети – перший формуватиметься за рахунок податків, платежів і зборів, які сплачують юридичні та фізичні особи не залежно від форми власності, а другий – за рахунок фіксованої суми надходжень з місцевих бюджетів адміністративних одиниць, надходжень від експортно-імпортних операцій державного сектору, державних підприємств тощо), Кабміну (кандидати на посаду прем’єр-міністра та голів міністерств проходять спеціалізований відкритий конкурс і мають відповідати визначеним критеріям), судової (суди в Україні поділятимуться на, умовно, "загальний" і "вищий"), правоохоронної системи (вона поділятиметьсчя на національну та "адміністративну" складову), прокуратури (прокурорів в межах адміністративних одиниць обиратимуть шляхом виборів із можливістю застосування механізму відкликання, а прокурор національної прокуратури призначатиметься парламентом за поданням Президента), а також соціальної сфери, освіти, науки та культури.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів, а 29 числа Апеляційний суд Києва відмовився скасувати цю міру запобіжного заходу.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.