Чи вербували Савченко російські спецслужби: думка військових і експертів

Після затримання та арешту народної депутатки без мандата Надії Савченко багато експертів і політиків намагаються пояснити її провокативну поведінку. Дехто навіть висловлює думку, що її було завербовано російськими спецслужбами. Крім того, ширяться чутки і про зв’язки політикині із кумом Володимира Путіна – лідером громадського руху "Український вибір" Віктором Медведчуком,

Як мовиться у матеріалі ТСН, вперше в об’єктиви телекамер Савченко потрапила студенткою університету Повітряних сил у Харкові 12 років тому.

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"У 2006 році вона брала участь у воєнізованій грі молоді "СВІМ". Організував те дійство теперішній народний депутат від "Опозиційного блоку" Ігор Шурма, якого негласно називають "людиною Медведчука". Багатьом здається підозрілим, що вже тоді Савченко та Шурму в півторамільйонному Харкові звели спільні інтереси", – підкреслюють журналісти.

Такої думки дотримується і відомий журналіст Денис Казанський, який зауважив, що вже тоді її шляхи перетиналися з медведчуківцями, "за багато років до того, як все сталося"

"Звісно, якщо роздувати конспірологію, то, можливо, вона і в Росії опинилася невипадково", – припускає він.

За словами ж самого Шурми, йому Савченко рекомендували 12 років тому "як надзвичайно активну людину, з якою варто тримати контакт". Політик переконує, що дійсно тоді з нею познайомився, але вдруге побачив уже в залі парламенту.

Крім того, "опоблоківець" називає маячнею заяви, саме він звів чинну парламентарку, а пряме питання, чи вербував він Савченко, його дратує.

"Якщо я вербував, отже, я є таким самим? Виходить, що я – агент Кремля, чи хто я є? Там я вербував, там не вербував, та ви розберіться зі своїми стукачами, які несуть невідомо що", – наголосив політик.

Як зазначається у статті, упродовж останнього тижня екперти неодноразово висловлювали припущення, що Савченко перебуває у боргу у кума Путіна, бо ніби саме Медведчук допоміг їй здійснити мрію – служити в армії та нібито замовив за неї слівце під час її витівок на службі в Іраку, а потім начебто допоміг, коли в університеті її визнали "непридатною до польотів".

Зауважимо, що її однокурсник Дмитро запевняє, що Савченко тоді всього досягала сама.

"По-перше , це був довгий період часу, вияснення усього цього, чи придатною є вона до навчання, чи не придатною. Вона звернулась до міністра оборони за консультацією, за порадою, я не знаю, в чому насправді там полягала бесіда, але на той момент було прийнято рішення дати їй повторну спробу", – каже чоловік.

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Натомість її колишній побратим Валентин Ліхоліт з позивним "Батя" помітив зімни у поведінці Савченко.

"Надя тоді, яка вона була, коли ми воювали разом, і зараз – це зовсім інша Надя. Савченко на фронті пробула менше місяця, а в полон бойовиків потрапила під час свого третього бою. Коли ж повернулась з Росії, зв’язків із побратимами не підтримувала, натомість стала більш агресивною. Проте вона – не завербована, але була помилка, коли вона повернулась, що з нею ніхто не працював. Це був промах і СБУ, і МВС, і МОЗ. У розвідці є медпрепарати, які за якоїсь команди або телефонному дзвінку – людина зомбується і робить те, що їм потрібно", – вважає військовий з "Айдару".

Контррозвідник Олександр Скибинецький своєю чергою має значно простіше пояснення.

Є такі люди, їх називають "обезбашенні", це той психотип, з яким ми маємо сьогодні справу. Савченко на роль агента зовсім не підходить, бо манера її поведінки – епатаж, виклик, некерованість, а з такими рисами вдачі у шпигуни не беруть. Натомість як об’єкт для маніпулювань – Надія є ідеальним варіантом. І цим користуються друзі Кремля. Просто підіграли її настроям, просто підіграли її думкам, які збіглися з інтересами, скажімо, російської сторони. Тобто людина, яка може бути запровадженою в українське суспільство, яка збурить все, поламає існуючий лад, приведе до якогось хаосу – мені здається, саме це побачили і саме цьому підіграли,

– констатує експерт.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів, а 29 числа Апеляційний суд Києва відмовився скасувати цю міру запобіжного заходу.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.