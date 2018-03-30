10:36
30 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C -1°C
  • суббота
    10°C 4°C
  • воскресенье
    13°C 7°C
  • понедельник
    6°C 0°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Чипы для рабов в России. Непревзойденное русское оружие
Вєсті Кремля
00:03, сегодня
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Вербовали ли Савченко российские спецслужбы: мнение военных и экспертов

643 Читати новину українською
Надежда Савченко
Надежда Савченко / "Апостроф"

После задержания и ареста народного депутата без мандата Надежды Савченко многие эксперты и политики пытаются объяснить ее провокационное поведение. Некоторые даже высказывают мнение, что она была завербована российскими спецслужбами. Кроме того, ходят слухи и о связях политика с кумом Владимира Путина – лидером общественного движения "Украинский выбор" Виктором Медведчуком.

Как говорится в материале ТСН, впервые в объективы телекамер Савченко попала студенткой университета Воздушных сил в Харькове 12 лет назад.

Читайте также: Пусть меня судит суд Господень, – Савченко отличилась очередной выходкой в суде

"В 2006 году она принимала участие в военизированной игре молодежи "СВИМ". Организовал это действо нынешний народный депутат от "Оппозиционного блока" Игорь Шурма, которого негласно называют "человеком Медведчука". Многим кажется подозрительным, что уже тогда Савченко и Шурму в полуторамиллионном Харькове свели общие интересы", – подчеркивают журналисты.

Такого мнения придерживается и известный журналист Денис Казанский, который заметил, что уже тогда ее пути пересекались с медведчуковцами, "за много лет до того, как все произошло"

"Конечно, если раздувать конспирологию, то, возможно, она и в России оказалась неслучайно", – предполагает он.

По словам же самого Шурмы, ему рекомендовали Савченко 12 лет назад "как чрезвычайно активного человека, с которым стоит держать контакт". Политик убеждает, что действительно тогда с ней познакомился, но второй раз увидел уже в зале парламента.

Кроме того, "оппоблоковец" называет бредом заявления, что именно он свел действующую парламентарку, а прямой вопрос, вербовал ли он Савченко, его раздражает.

"Если я вербовал, следовательно, я такой же? Получается, что я – агент Кремля, или кто я? Там я вербовал, там не вербовал, да вы разберитесь со своими стукачами, которые несут неизвестно что", – подчеркнул политик.

Как отмечается в статье, в течение последней недели эксперты неоднократно высказывали предположение, что Савченко находится в долгу у кума Путина, потому что именно Медведчук помог ей осуществить мечту – служить в армии – и якобы замолвил за нее словечко во время ее выходок на службе в Ираке, а потом вроде помог, когда в университете ее признали "непригодной к полетам".

Заметим, что ее однокурсник Дмитрий уверяет, что Савченко тогда всего достигала сама.

"Во-первых , это был долгий период времени, выяснение всего этого, пригодна ли она к обучению, или не пригодна. Она обратилась к министру обороны за консультацией, за советом, я не знаю, в чем на самом деле там заключалась беседа, но на тот момент было принято решение дать ей повторную попытку", – говорит мужчина.

Читайте также: За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение

Между тем ее бывший собрат Валентин Лихолит с позывным "Батя" заметил изменения в поведении Савченко.

"Надя тогда, какая она была, когда мы воевали вместе, и сейчас – это совсем другая Надя. Савченко на фронте пробыла меньше месяца, а в плен боевиков попала во время своего третьего боя. Когда же вернулась из России, связей с побратимами не поддерживала, виесто этого стала более агрессивной. Однако она – не завербована, но была ошибка, когда она вернулась, что с ней никто не работал. Это был промах и СБУ, и МВД, и Минздрава. У разведки есть медпрепараты, которые по какой-то команде или телефонному звонку – человек зомбируется и делает то, что им нужно", – считает военный из "Айдара".

Контрразведчик Александр Скибинецкий в свою очередь имеет более простое объяснение.

Есть такие люди, их называют "обезбашенные", это тот психотип, с которым мы имеем сегодня дело. Савченко на роль агента вовсе не подходит, потому что манера ее поведения – эпатаж, вызов, неуправляемость, а с такими чертами характера в шпионы не берут. Зато как объект для манипуляций – Надежда является идеальным вариантом. И этим пользуются друзья Кремля. Просто подыграли ее настроениям, просто подыграли ее мыслям, которые совпали с интересами, скажем, российской стороны. То есть человек, который может быть внедрен в украинское общество, который поднимет волну возмущения, поломает существующий строй, приведет к какому-то хаосу – мне кажется, именно это увидели и именно этому подыграли,
– констатирует эксперт.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дал разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней, а 29 числа Апелляционный суд Киева отказался отменить эту меру пресечения.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики ФСБ Виктор Медведчук Украина – Россия Задержание Савченко Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук