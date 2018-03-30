Вербовали ли Савченко российские спецслужбы: мнение военных и экспертов

После задержания и ареста народного депутата без мандата Надежды Савченко многие эксперты и политики пытаются объяснить ее провокационное поведение. Некоторые даже высказывают мнение, что она была завербована российскими спецслужбами. Кроме того, ходят слухи и о связях политика с кумом Владимира Путина – лидером общественного движения "Украинский выбор" Виктором Медведчуком.

Как говорится в материале ТСН, впервые в объективы телекамер Савченко попала студенткой университета Воздушных сил в Харькове 12 лет назад.

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"В 2006 году она принимала участие в военизированной игре молодежи "СВИМ". Организовал это действо нынешний народный депутат от "Оппозиционного блока" Игорь Шурма, которого негласно называют "человеком Медведчука". Многим кажется подозрительным, что уже тогда Савченко и Шурму в полуторамиллионном Харькове свели общие интересы", – подчеркивают журналисты.

Такого мнения придерживается и известный журналист Денис Казанский, который заметил, что уже тогда ее пути пересекались с медведчуковцами, "за много лет до того, как все произошло"

"Конечно, если раздувать конспирологию, то, возможно, она и в России оказалась неслучайно", – предполагает он.

По словам же самого Шурмы, ему рекомендовали Савченко 12 лет назад "как чрезвычайно активного человека, с которым стоит держать контакт". Политик убеждает, что действительно тогда с ней познакомился, но второй раз увидел уже в зале парламента.

Кроме того, "оппоблоковец" называет бредом заявления, что именно он свел действующую парламентарку, а прямой вопрос, вербовал ли он Савченко, его раздражает.

"Если я вербовал, следовательно, я такой же? Получается, что я – агент Кремля, или кто я? Там я вербовал, там не вербовал, да вы разберитесь со своими стукачами, которые несут неизвестно что", – подчеркнул политик.

Как отмечается в статье, в течение последней недели эксперты неоднократно высказывали предположение, что Савченко находится в долгу у кума Путина, потому что именно Медведчук помог ей осуществить мечту – служить в армии – и якобы замолвил за нее словечко во время ее выходок на службе в Ираке, а потом вроде помог, когда в университете ее признали "непригодной к полетам".

Заметим, что ее однокурсник Дмитрий уверяет, что Савченко тогда всего достигала сама.

"Во-первых , это был долгий период времени, выяснение всего этого, пригодна ли она к обучению, или не пригодна. Она обратилась к министру обороны за консультацией, за советом, я не знаю, в чем на самом деле там заключалась беседа, но на тот момент было принято решение дать ей повторную попытку", – говорит мужчина.

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Между тем ее бывший собрат Валентин Лихолит с позывным "Батя" заметил изменения в поведении Савченко.

"Надя тогда, какая она была, когда мы воевали вместе, и сейчас – это совсем другая Надя. Савченко на фронте пробыла меньше месяца, а в плен боевиков попала во время своего третьего боя. Когда же вернулась из России, связей с побратимами не поддерживала, виесто этого стала более агрессивной. Однако она – не завербована, но была ошибка, когда она вернулась, что с ней никто не работал. Это был промах и СБУ, и МВД, и Минздрава. У разведки есть медпрепараты, которые по какой-то команде или телефонному звонку – человек зомбируется и делает то, что им нужно", – считает военный из "Айдара".

Контрразведчик Александр Скибинецкий в свою очередь имеет более простое объяснение.

Есть такие люди, их называют "обезбашенные", это тот психотип, с которым мы имеем сегодня дело. Савченко на роль агента вовсе не подходит, потому что манера ее поведения – эпатаж, вызов, неуправляемость, а с такими чертами характера в шпионы не берут. Зато как объект для манипуляций – Надежда является идеальным вариантом. И этим пользуются друзья Кремля. Просто подыграли ее настроениям, просто подыграли ее мыслям, которые совпали с интересами, скажем, российской стороны. То есть человек, который может быть внедрен в украинское общество, который поднимет волну возмущения, поломает существующий строй, приведет к какому-то хаосу – мне кажется, именно это увидели и именно этому подыграли,

– констатирует эксперт.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дал разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней, а 29 числа Апелляционный суд Киева отказался отменить эту меру пресечения.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.