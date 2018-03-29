Пусть меня судит суд Господень, – Савченко отметилась очередной выходкой в суде

Народный депутат без мандата Надежда Савченко не доверяет сегодняшнему украинскому суду, поскольку он – нечестный и подвластный власти, поэтому она хочет, чтобы ее судил суд Господень.

В четверг, 29 марта, происходит рассмотрение апелляции на решение суда о применении к внефракционному нардепу без мандата Надежде Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Во время заседания парламентарий заявила об отводе коллегии Апелляционного суда. Такое заявление она сделала после того, как суд отказался удовлетворить ее предварительное ходатайство, об отстранении от процесса одного из прокуроров.

Однако, как впоследствии объяснила Савченко, такие слова она произнесла не по этой причине. По ее словам, прокурор нарушил презумпцию невиновности.

"Как можно доверять такому суду, который не видит фактов, прокурор нарушил прокурорскую этику? Я не доверяю такому суд, который принимает решение, которое нужно прокуратуре", – добавила политик.

Кроме того, народная избранница отметилась еще одним резонансным заявлением.

Если в Украине есть честные свободные суды, неподвластные Порошенко и Луценко, я бы хотела их видеть. Если нет, то пусть меня судит суд Господень, но не такой суд. Это мое основание вам – отвод! Прокурор обвинил меня в террористическом акте – выполненное действие – и в убийстве. Где доказанный факт убийств? Кого я убила? У меня нет к вам доверия, потому что вы не слышите!

– констатировала Савченко.

Заметим, что коллегия судей ее ходатайство так и не удовлетворила и продолжила рассмотрение апелляции, однако после ходатайства адвокатов выпустила нардепа из стеклянной клетки, и она сейчас сидит рядом с защитниками.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней, после чего нардеп объявила голодовку.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.