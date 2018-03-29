Нехай мене судить суд Господній, – Савченко відзначилась черговою витівкою у суді

Народний депутат без мандата Надія Савченко не довіряє сьогоднішньому українському суду, оскільки він – нечесний і підвластний владі, відтак вона хоче, аби її судив суд Господній.

У четвер, 29 березня, відбувається розгляд апеляції на рішення суду про застосування до позафракційного нардепа без мандату Надії Савченко запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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Під час засідання парламентарка заявила відвід колегії Апеляційного суду. Таку заяву вона зробила після того, як суд відмовився задовольнити її попереднє клопотання, щодо відсторонення від процесу одного із прокурорів.

Однак, як згодом пояснила Савченко, такі слова вона виголосила не з цієї причини. За її словами, прокурор порушив презумпцію невинності.

"Як можна довіряти такому суду, який не бачить фактів, що прокурор порушив прокурорську етику? Я не довіряю такому суд, який приймає рішення, яке потрібне прокуратурі", – додала політик.

Крім того, народна обраниця відзначилася ще однієї резонансною заявою.

Якщо в Україні є чесні вільні суди, непідвласні Порошенку та Луценку, я б хотіла їх бачити. Якщо немає, то нехай мене судить суд Господній, але не отакий суд. Оце моя підстава вам – відвід! Прокурор звинуватив мене у терористичному акті – виконана дія – і у вбивстві. Де є доведений факт убивств? Кого я вбила? У мене немає до вас довіри, бо ви не чуєте!,

– констатувала Савченко.

Зауважимо, що колегія суддів її клопотання так і не задовольнила та продовжила розгляд апеляції, однак після клопотання адвокатів випустила нардепа зі скляної клітки, і вона зараз сидить поруч із захисниками.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів, після чого нардеп оголосила голодування.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.