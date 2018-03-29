Суд у справі Савченко: онлайн-трансляція засідання

29 березня Апеляційний суд Києва розгляне скаргу адвокатів народного депутата України Надії Савченко на рішення Шевченківського районного суду Києва про застосування до неї запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Початок судового засідання запланований на 13:30.

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Дивіться онлайн-трансляції суду у справі Надії Савченко:



Саму Савченко уже доставили до суду у помістили у прозорий бокс. Нардеп виголосила емоційну промову та відповіла на кілька запитань журналістів.

Українці, послухайте уважно! Якщо ви будете дивитись на цю справу проти мене і будете плакати, то помру я, і помрете ви. Ніколи не плачте, завжди посміхайтесь, завжди тримайте кулаки стиснутими і будьте злими!

– емоційно виголосила Савченко, звертаючись до своїх прихильників.

До суду прийшло кільканадцять прихильників позафракційної депутатки, дехто з них приніс квіти.





Суд на Савченко: на засідання прийшли прихильники нардепа

У залі присутня мама депутатки, якій, до слова, сьогодні виповнюється 80 років. Спілкуватись із журналістами Марія Савченко відмовилась.





Суд над Савченко: на засідання прийшла мама Надії

Перед початком засідання 29 березня Надія Савченко російською звернулась до президента Росії Володимира Путіна із закликом звільнити полонених українців. Із подібною заявою вона зверталась на попереньому засіданні.

23 березня 2018 року Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою народному депутату Савченко до 20 травня 2018 року. 22 березня Верховна Рада дала згоду на зняття із неї недоторканності, притягнення до відбповідальності та арешт.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у поваленні конституційного ладу та захопленні державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель в центрі Києва.