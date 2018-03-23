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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Савченко звернулась до Путіна з зали суду

18600 Читать новость на русском
Савченко знову звернулась до Путіна
Савченко знову звернулась до Путіна / РИА Новости

Надія Савченко звернулася з трибуни у Шевченківському суді Києва до президента Росії Володимира Путіна з проханням щодо українських політв'язнів.

15 березня нардеп України Надія Савченко під час брифінгу заявила, що отримала інформацію про можливе звільнення українських заручників протягом трьох місяців після виборів президента Росії, тож одразу звернулася з проханням до президента Росії Володимира Путіна.

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23 березня вона, користуючись нагодою, нагадала Володимиру Путіну про своє прохання щодо політв'язнів.

Я ще раз хочу звернутися до обраного президента Росії: Як би не розвивалася ситуація в геополітиці, людина залишається людиною, людське життя має цінувати кожен демократичний політик. Я ніколи не просила про помилування для себе. Я прошу вас (Путіна, – "24") ще раз – відпустіть українських політв'язнів і полонених, відпустіть людей, обміняйте їх на своїх. Дайте свободу і життя людям,
– заявила вона.

Савченко додала, що після президентських виборів у Росії є можливість звільнити українців. Політик нагадала, що допомагала цим людям і буде їх підтримувати і надалі.

23 березня Надію Савченко арештували на два місяці. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд міста Києва. Її підозрюють у змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва та держперевороту.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Затримання Савченко Надія Савченко Володимир Путін Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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