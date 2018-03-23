Савченко обратилась к Путину из зала суда

Надежда Савченко обратилась с трибуны в Шевченковском суде Киева к президенту России Владимиру Путину с просьбой об украинских политзаключенных.

15 марта нардеп Украины Надежда Савченко во время брифинга заявила, что получила информацию о возможном освобождении украинских заложников в течение трех месяцев после выборов президента России, поэтому сразу обратилась с просьбой к президенту России Владимиру Путину.

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23 марта она, пользуясь случаем, напомнила Владимиру Путину о своей просьбе о политзаключенных.

Я еще раз хочу обратиться к избранному президенту России: Как бы ни развивалась ситуация в геополитике, человек остается человеком, человеческую жизнь должен ценить каждый демократический политик. Я никогда не просила о помиловании для себя. Я прошу вас (Путина – "24") еще раз – отпустите украинских политзаключенных и пленных, отпустите людей, обменяйте их на своих. Дайте свободу и жизнь людям,

– заявила она.

Савченко добавила, что после президентских выборов в России есть возможность освободить украинцев. Политик напомнила, что помогала этим людям и будет их поддерживать и в дальнейшем.

23 марта Надежду Савченко арестовали на два месяца. Такое решение принял Шевченковский районный суд города Киева. Ее подозревают в сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева и госпереворота.