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Савченко грубо обматерила прокурора в суде

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Савченко грубо обматерила прокурора в суде
Савченко грубо обматерила прокурора в суде / РИА Новости

Надежда Савченко во время заседания Шевченковского райсуда Киева обматерила прокурора Александра Банника, который попытался провести аналогию между делом Савченко и историей задержанных на Донбассе российских спецназовцев Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

Политик нецензурно высказалась в зале во время суда.

Прокурор Александр Банник выставил российских ГРУшников, задержанных на Донбассе, в положительном свете по сравнению с Надеждой Савченко.

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Ее и сторонников возмутило такое сравнение, поэтому началась словесная перепалка в которой Надежда Савченко не сдержала эмоций, резко обругав прокурора.

Прокурор, конечно, загнался ... Долб**б, бл**ь ",
– сказала Надежда Савченко.

"Не сравнивай с кацапами, с*ка, дебил", – сказал один из сторонников Савченко.

Напомним, утром 23 марта в Шевченковском райсуде Киева началось слушание дела Надежды Савченко. Политика, в частности, подозревают в сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева и госпереворота.

Теги: Надежда Савченко Новости политики Криминальные новости Задержание Савченко
Источник: 24 Канал
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