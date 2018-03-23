Савченко грубо обматерила прокурора в суде

Надежда Савченко во время заседания Шевченковского райсуда Киева обматерила прокурора Александра Банника, который попытался провести аналогию между делом Савченко и историей задержанных на Донбассе российских спецназовцев Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

Политик нецензурно высказалась в зале во время суда.

Прокурор Александр Банник выставил российских ГРУшников, задержанных на Донбассе, в положительном свете по сравнению с Надеждой Савченко.

Читайте также: Политолог назвал главную опасность для украинцев в ​​деле Савченко

Ее и сторонников возмутило такое сравнение, поэтому началась словесная перепалка в которой Надежда Савченко не сдержала эмоций, резко обругав прокурора.

Прокурор, конечно, загнался ... Долб**б, бл**ь ",

– сказала Надежда Савченко.

"Не сравнивай с кацапами, с*ка, дебил", – сказал один из сторонников Савченко.

Напомним, утром 23 марта в Шевченковском райсуде Киева началось слушание дела Надежды Савченко. Политика, в частности, подозревают в сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева и госпереворота.