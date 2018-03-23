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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Савченко брутально обматюкала прокурора у суді

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Савченко брутально обматюкала прокурора у суді
Савченко брутально обматюкала прокурора у суді / 24 Канал

Надія Савченко під час засідання Шевченківського райсуду Києва облаяла прокурора Олександра Банника, який спробував провести аналогію між справою Савченко та історією затриманих на Донбасі російських спецназівців Євгена Єрофєєва і Олександра Александрова.

Політик нецензурно висловилась у залі під час суду.

Прокурор Олександр Банник виставив російських ГРУшників. затриманих на Донбасі, у позитивному світлі порівняно з Надією Савченко.

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ЇЇ та прихильників обурило таке порівняння, тож почалась словесна перепалка, у якій Надія Савченко не стримала емоцій, різко облаявши прокурора.

Прокурор, звичайно, загнався... Долб**б, бл**ь",
– сказала Надія Савченко.

"Не порівнюй з кацапами, с*ка, дебіл", – сказав один з прихильників Савченко.

Нагадаємо, уранці 23 березня у Шевченківському райсуді Києва розпочалося слухання справи Надії Савченко. Політика, зокрема, підозрюють у змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва та держперевороту.

Теги: Новини політики Затримання Савченко Надія Савченко Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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