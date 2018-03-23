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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018
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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Політолог назвав головну небезпеку для українців у справі Савченко

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Надія Савченко
Надія Савченко / Фото з відкритих джерел

Для українців ситуація з нардепом Надією Савченко є небезпечною з огляду відсутності повного розуміння того, що відбувається.

Таку думку висловив політолог Євген Магда, повідомляє "Громадське".

"Значною мірою українське суспільство живе в парадигмі радянсько-німецької війни, де чітко зрозуміло, де наші, де їхні. А тут створюється цікава ситуація", – сказав він.

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Магда пояснив, що як не парадоксально, Савченко відіграла свою роль під час перебування в ув’язненні.

Вона стала символом опору й символом боротьби за неї. Немає чого каятися в тому, що українці боролися за звільнення Савченко. Інша справа, якщо аналізувати дещо ретроспективно, можна побачити деякі течії,
– додав він.

Зокрема політолог звернув увагу на "Закон Савченко", який з’явився несподівано і був дуже контраверсійним та фактично спрямованим на розхитування суспільства зсередини.

"Це приклад того, що гібридна війна йде за наші мізки, не за наші території, попри всі діалоги, які сьогодні були оприлюднені", – зазначив Магда.

Нагадаємо, уранці 23 березня у Шевченківському райсуді Києва розпочалося слухання справи Надії Савченко. Політика, зокрема, підозрюють у змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва та держперевороту.

Теги: Надія Савченко Затримання Савченко Новини України
Джерело: 24 Канал
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