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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Савченко відмовилася здавати біоматеріал для ДНК-експертизи

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Надія Савченко
Надія Савченко / Politeka

Народний депутат Надія Савченко відмовилася надати слідству зразок голосу та біоматеріал для ДНК-експертизи.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Вона пояснила, що відмовилася від аудіоідентифікації, бо її голос "звучить де завгодно".

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І я відмовилася від здачі молекулярних зразків: у вас стоять склянки, чашки, з яких я пила, потрудіться їх взяти самі,
– сказала Савченко під час засідання суду.

Як пояснив представник обвинувачення, здати зразки для ДНК-експертизи нардепку просили, щоб, зокрема, підтвердити приналежність їй мобільного телефону, який фігурує в розслідуванні.

Нагадаємо, уранці 23 березня у Шевченківському райсуді Києва розпочалося слухання справи Надії Савченко. Політика, зокрема, підозрюють у змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва та держперевороту.

Теги: Надія Савченко Затримання Савченко Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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