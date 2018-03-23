Савченко відмовилася здавати біоматеріал для ДНК-експертизи

Народний депутат Надія Савченко відмовилася надати слідству зразок голосу та біоматеріал для ДНК-експертизи.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Вона пояснила, що відмовилася від аудіоідентифікації, бо її голос "звучить де завгодно".

Читайте також: Проросійські бойовики на Луганщині задумались над політичним притулком для Савченко

І я відмовилася від здачі молекулярних зразків: у вас стоять склянки, чашки, з яких я пила, потрудіться їх взяти самі,

– сказала Савченко під час засідання суду.

Як пояснив представник обвинувачення, здати зразки для ДНК-експертизи нардепку просили, щоб, зокрема, підтвердити приналежність їй мобільного телефону, який фігурує в розслідуванні.

Нагадаємо, уранці 23 березня у Шевченківському райсуді Києва розпочалося слухання справи Надії Савченко. Політика, зокрема, підозрюють у змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва та держперевороту.