Савченко отказалась сдавать биоматериал для ДНК-экспертизы

Народный депутат Надежда Савченко отказалась предоставить следствию образец голоса и биоматериал для ДНК-экспертизы.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Она пояснила, что отказалась от аудиоидентификации, потому что ее голос "звучит где угодно".

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И я отказалась от сдачи молекулярных образцов: у вас стоят стаканы, чашки, из которых я пила, потрудитесь их взять сами,

– сказала Савченко во время заседания суда.

Как пояснил представитель обвинения, сдать образцы для ДНК-экспертизы нардепа просили, чтобы подтвердить принадлежность ей мобильного телефона, который фигурирует в расследовании.

Напомним, утром 23 марта в Шевченковском райсуде Киева началось слушание дела Надежды Савченко. Политика, в частности, подозревают в сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева и госпереворота.