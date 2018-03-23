Пророссийские боевики на Луганщине задумались над политическим убежищем для Савченко

В оккупационной администрации оккупированной территории Луганской области вступились за внефракционного нардепа без мандата Надежду Савченко. Боевики утверждают, что они ее не вербовали и не готовили с ней теракт против действующей украинской власти.

Об этом рассказал один из представителей на минских переговорах оккупационной администрации в Луганской области Виталий Дейнего в комментарии российскому изданию МК.

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По его словам, если бы у них были планы по убийству президента Порошенко с участием их приспешников в Киеве, они об этом бы не заявляли публично.

"Могу сказать, что Луганск не вербовал Савченко в свои диверсанты и не строил с ней никаких совместных планов по государственному перевороту в Украине, чтобы потом заключить мирное соглашение с новой властью. Очевидно, что Порошенко боится Савченко, так как она – одна из немногих людей в украинской политике, которая не боится называть вещи своими именами и говорит правду в том виде, как она ее понимает. Такие люди – опасны для сложившегося в результате Майдана "режима", особенно в контексте предстоящих президентских выборов", – убеждает предатель Украины.

В то же время Дейнего заметил, Порошенко боится, что Савченко пользуется в обществе большей поддержкой, чем он, поэтому хочет дискредитировать ее и изолировать от участия в политике.

"Если над Савченко нависнет угроза потерять свободу, она может обратиться в "ЛНР" за политическим убежищем. Мы обещаем рассмотреть этот вопрос", – добавил коллаборационист.

Напомним, утром 23 марта в Шевченковском райсуде Киева началось слушание дела Надежды Савченко. Политика, в частности, подозревают в сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева и госпереворота.