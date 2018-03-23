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"ДНР" и "ЛНР" не являются террористическими организациями, – Савченко в суде

428 Читати новину українською
Надежда Савченко
Надежда Савченко / tsn.ua

Нардеп Надежда Савченко во время заседания суда заявила, что "ДНР" и "ЛНР" не являются террористическими организациями.

Об этом Савченко заявила в Шевченковском райсуде Киева после того, как представитель прокуратуры зачитал ходатайство об аресте нардепа.

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"ДНР" и "ЛНР" не являются террористическими организациями. Это не признала и Верховная Рада, есть решение Верховного суда по поводу этого. Поэтому вы спекулируете, выдавая желаемое за действительное. Если вы хотите сделать и как-то подвязать то, что происходит в Украине, под терроризм, а не под войну с Россией, что в принципе является фактом и не хочет никак признать Верховная Рада Украины, тогда доведите закон до ума, чтобы он соответствовал вашему сложенному ходатайству. Нет террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Это территория, на которой проживают люди, это оккупированная территория, на которой проживают люди в режиме оккупации, люди-украинцы, наши с вами земляки, которых мы должны освободить", – отметила Савченко.

Что же касается обвинений в госперевороте, то Савченко заявила, что генпрокурор Юрий Луценко призвал к военному свержению власти.

Это те депутаты, которые возглавляли Революцию Достоинства. Только после их действительно было оружие и действительно было действие. Правильно это или не правильно? Украинский народ признал это правильным. Мы не судим Майдан за то, что он сбросил преступную власть Януковича. Мы не будем судить следующих героев, которые сбросят эту преступную власть,
– утверждает Савченко.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также разрешила задержать и арестовать. Савченко задержали прямо в здании парламента, а генпрокурор Луценко сразу же подписал и объявил ей подозрение в присутствии адвоката. ГПУ будет ходатайствовать об избрании меры пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Надежду Савченко подозревают в сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева и госпереворота. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Авакова, Турчинова и других государственных деятелей, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий. На заседании Верховной Рады 22 марта генпрокурор Юрий Луценко продемонстрировал видеодоказательства.

Теги: Новости Украины Новости политики Задержание Савченко Надежда Савченко Новости Луганска Новости Донецка
Источник: 24 Канал
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