"ДНР" та "ЛНР" не є терористичними організаціями, – Савченко в суді

Нардеп Надія Савченко під час засідання суду заявила, "ДНР" та "ЛНР" не є терористичними організаціями.

Про це Савченко заявила у Шевченківському райсуді Києва після того, як представник прокуратури зачитав клопотання про арешт нардепа.

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"ДНР" та "ЛНР" не є терористичними організаціями. Це не визнала і Верховна Рада, є рішення Верховного суду з приводу цього. Тому ви спекулюєте, видаючи бажане за дійсне. Якщо ви хочете зробити і якось підвязати те, що відбувається в Україні, під тероризм, а не під війну з Росією, що в принципі є фактом і що не хоче ніяк визнати Верховна Рада України, тоді доведіть закон спочатку до пуття, щоб він відповідав вашому складеному клопотанню. Немає терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР". Це територія, на якій проживають люди, це окупована територія, на якій проживають люди в режимі окупації, люди-українці, наші з вами земляки, яких ми повинні звільнити", – зазначила Савченко.

Що ж до звинувачень у держперевороті, то Савченко заявила, що генпрокурор Юрій Луценко закликав до військового повалення влади.

Це ті депутати, які очолювали Революцію Гідності. Тільки після їхніх дійсно була зброя і дійсно була дія. Правильно це чи не правильно? Український народ признав це правильним. Ми не судимо Майдан за те, що він скинув злочинну владу Януковича. Ми не будемо судити наступних героїв, які скинуть цю злочинну владу,

– стверджує Савченко.

Нагадаємо, 22 березня, Верховна Рада зняла депутатську недоторканність з Надії Савченко, а також дозволила її затримати й арештувати. Савченко затримали прямо в будівлі парламенту, а генпрокурор Луценко одразу ж підписав та оголосив їй підозру в присутності адвоката. ГПУ клопотатиме про обрання запобіжного заходу для Надії Савченко у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.



Надію Савченко підозрюють у змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва та держперевороту. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Авакова, Турчинова та інших державних діячів, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель. На засіданні Верховної Ради 22 березня генпрокурор Юрій Луценко продемонстрував відеодокази.