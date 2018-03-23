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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Проросійські бойовики на Луганщині задумались над політичним притулком для Савченко

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Надія Савченко поряд з проросійськими бойовиками на Донбасі
Надія Савченко поряд з проросійськими бойовиками на Донбасі / Соцмережі

В окупаційній адміністрації окупованої території Луганської області заступилися за позафракційного нардепа без мандату Надію Савченко. Бойовики стверджують, що вони її не вербували та не готували з нею теракт проти чинної української влади.

Про це розповів один із представників на мінських переговорах окупаційної адміністрації на Луганщині Віталій Дейнего у коментарі російському виданню МК.

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За його словами, якби у них були плани щодо вбивства президента Порошенка за участю їхніх поплічників у Києві, вони про це б не заявляли публічно.

"Можу сказати, що Луганськ не вербував Савченко у свої диверсанти та не будував з нею ніяких спільних планів щодо державного перевороту в Україні, щоб потім укласти мирну угоду з новою владою. Очевидно, що Порошенко боїться Савченко, так як вона – одна з небагатьох людей в українській політиці, яка не боїться називати речі своїми іменами та каже правду в тому вигляді, як вона її розуміє. Такі люди – небезпечні для сформованого в результаті Майдану "режиму", особливо в контексті майбутніх президентських виборів", – переконує зрадник України.

Водночас Дейнего зауважив, Порошенко боїться, що Савченко користується в суспільстві більшою підтримкою, аніж він, тому хоче дискредитувати її та ізолювати від участі в політиці.

"Якщо над Савченко нависне загроза втратити свободу, вона може звернутися до "ЛНР" за політичним притулком. Ми обіцяємо розглянути це питання", – додав колаборант.

Нагадаємо, уранці 23 березня у Шевченківському райсуді Києва розпочалося слухання справи Надії Савченко. Політика, зокрема, підозрюють у змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва та держперевороту.

Теги: Затримання Савченко Надія Савченко Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Луганська
Джерело: 24 Канал
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