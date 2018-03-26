Феномен Савченко: як за два роки вона пройшла шлях від героя до ворога України

Савченко за два роки пройшла шлях від героя до ворога, ще не так давно за неї вболівала вся Україна. Проте, повернувшись із російської в'язниці, вона потрапила в українську.

Перед російськими суддями вона поводить себе впевнено і мужньо. Наперекір окупантам ходити на засідання в футболці з тризубом і співає гімн. І українці не могли її не героїзувати. Все просто, за словами психолога Наталі Кухтіної. На тлі російської агресії українці потребували героїв. І Савченко на цю роль підходила якнайкраще. Для українців вона стала зразком мужності і незламності.

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"Ми вперше почули про людину на піку патріотичного підйому в Україні. Ба більше, ніхто не мав жодної інформації, хто ця людина", – зазначила психолог.



Хоча свою автобіографію Савченко ретельно виписує в камері.



Автобіографія "Сильне ім'я Надія" вийшла під час її ув'язнення в Росії. Бранка нічого не приховує: згадала і про дезертирство в Іраку, і про п'яні пригоди в Україні.



Проте не всі українці читали життєпис бранки. Відтак, знайомство зі справжньою Надією почалося після її повернення на рідну землю. Політичну кар'єру Савченко почала з неочікуваних і антипатріотичних заяв. Колаборантів називала "своїми хлопцями", закликала відмовитися від міжнародних форматів врегулювання конфлікту на Донбасі, а вести перемовини безпосередньо з терористами.

Мовляв, росіян на Сході України немає, лише – ополченці. Савченко почала сама їздити на окуповані території. Навіть для своїх російських адвокатів вона непередбачувана

Зараз чиєї підтримки вона добивається зовсім незрозуміло. Це риторика, швидше за все, сепаратистська, я б так сказав. Я вас запевняю, що в Росії вона не буде мати жодної підтримки. І я переконаний, що вона тим самим доб'ється такої ж підтримки громадської думки в ОРДЛО,

– сказав адвокат Марк Фейгін.

Марк Фейгін захищав Савченко у російських судах. Запевняє: російські спецслужби не могли її завербувати. Занадто в тої негнучка психіка. А поведінка Савченко, скоріш за все, результат травми після перебування у російській в'язниці. Психологи це підтвержують



"Як вона каже і як вона робить свої заяви, у неї очі не відбивають ту емоцію, яку вона наповнює свій виступ. Цілком ймовірно, що вона не просто перебувала в'язниці, а в дуже жорсткій, деструктивній ситуації. Цілком ймовірно, що вона піддавалася якомусь психологічному вплив"у, – зазначила Наталія Кухтіна.



На психіку Савченко вплинула також її героїзація в Україні, вважає психолог. І зараз вона одержима ідеєю власного месіанства. Понад Усе вона хоче врятувати Україну.



І навіть готова це робити цінною величезних жертв. Проте, що та готувалася підірвати парламент Юрій Луценко повідомив депутатам тиждень тому. Наче вона за своїм спільником Володимиром Рубаном хотіли розстріляти купол парламенту, коли там перебуватимуть Президент та Прем'єр-міністр. А сесійну залу та ложі закидати гранатами. Тих, хто вижив, Савченко мала б добивати з автомата.

Достеменно встановлено, що зловмисники збирались встановити гранатомети на Трухановому острові і розстріляти центр Києва не прицільно. Хто б більше постраждав депутати чи прості українці,

– прокоментував Генпрокурор Юрій Луценко.

У заяву Луценка ніхто не повірив. Жартували, мовляв, Генеральна прокуратура "шиє" чергову політичну справу. І навіть попри наведені докази у Надії Савченко залишається підтримка серед українців. Попри те, що та збиралася знищити не лише владу. А готова була розстрілювати пересічних українців на стадіонах і площах.

До слова, речник російського президента Дмитро Пєсков стверджує, що Росія не вербувала Савченко, і ситуація з нею – внутрішня справа виключно України.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у поваленні конституційного ладу та захопленні державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.