Арешт Савченко: суд призначив дату розгляду скарги адвокатів нардепа

Скаргу адвокатів народного депутата України Надії Савченко на рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 23 березня про застосування до неї запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою Апеляційний суд Києва розгляне уже цього тижня.

Про це інформує прес-служба суду.



Скаргу адвокати Савченко подали у понеділок, 26 березня. Уже через кілька годин суд призначив дату її розгляду.

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"Ми подали апеляцію, її вже зареєстровано. Ми просимо, щоб Надії Савченко змінили запобіжний захід на будь-який, не пов'язаний з утриманням під вартою. Підозра незаконна і суд має з цим погодитися", – запревнив адвокат нардепа Віктор Чевгу, передає "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, 23 березня 2018 року Шевченківський районний суд міста Києва прийняв рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою народному депутату Савченко до 20 травня 2018 року. При цьому суддя визнав безпідставним затримання Н.Савченко 22 березня 2018 року, оскільки вона не скоїла жодного злочину за фактом.



У понеділок, 26 березня, адвокати позафракційного народного депутата Надії Савченко планували подати апеляцію на рішення суду про арешт політика.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у поваленні конституційного ладу та захопленні державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.