Арешт Савченко: сестра розповіла, в яких умовах утримується нардеп
Позафракційний нардеп України Надія Савченко перебуває в холодній камері СІЗО. Окрім того, всюди розміщене відеоспостереження.
Про це повідомляє УНН із посиланням на сестру політика Віру Савченко.
Зазначимо, напередодні Надію Савченко в СІЗО відвідали представники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Тоді було задоволено прохання нардепа про душ і гарячу воду.
За словами Віри, спілкування з Надією відбувається тільки через адвокатів.
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Те, що камери навколо, тобто, те же відеоспостереження, як і в будь-якому СІЗО в Російській Федерації. Більше нічого не відомо. Вона попросила додаткову ковдру, бо холодно – це приміщення не опалюється,
– розповіла Віра Савченко.
Сестра нардепа також розповіла, що їхня матір перебуває у важкому стані, адже її діти – це її опора.
Нагадаємо, 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів, після чого нардеп оголосила голодування. У понеділок, 26 березня, адвокати Савченко подадуть апеляцію на її арешт.
У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у поваленні конституційного ладу та захопленні державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.
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