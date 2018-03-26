Зв’язок Савченко з Медведчуком: Чорновіл розповів про старе знайомство політиків

Позафракційний народний депутат України Надія Савченко була пов'язана з проросійським політиком, лідером "Українського вибору" Віктором Медведчуком ще під час її навчання в Харківському університеті Повітряних Сил.

Про це в телеефірі заявив колишній депутат Верховної Ради, а сьогодні політолог Тарас Чорновіл, повідомляє "Обозреватель".

Чорновіл зазначив, що у справі Савченко "не вистачає пазла" – куратора, який її скеровував. Відтак, політолог висунув припущення щодо особи куратора.

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Це можуть бути її (Савченко) старі зв'язки з СДПУ (о). Про це чомусь ніхто не говорить, але вона з 2006 року – член військово-патріотичної організації при Соціал-демократичній партії України (об'єднаної) Віктора Медведчука. Про це всі мовчать,

– запевнив Чорновіл.

Він зазначив, що куратором цієї організації, коли Савченко навчалася у виші Харкова, був давній соратник Медведчука, чинний народний депутат Ігор Шурма.

"А на передових ролях там завжди була Віра Савченко", – додав Чорновіл.

Нагадаємо, 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів, після чого нардеп оголосила голодування.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у поваленні конституційного ладу та захопленні державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.