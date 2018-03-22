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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Луценко каже про "ляльковода" Савченко: натякає на Медведчука

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Юрій Луценко
Юрій Луценко / Getty images

Під час розгляду у Верховній Раді питання про зняття недоторканності та притягнення до відповідальності позафракційного нардепа Надії Савченко генпрокурор Юрій Луценко згадав про "ляльковода", який розхитує ситуацію в Україні.

22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. Після цього нардепу зачитали підозру у Раді і разом зі слідчими вона відправила в СБУ.

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Після голосування у Раді генпрокурор підписав та оголосив Савченко підозру у присутності її адвоката.

Під час розгляду подань у Верховній Раді Юрій Луценко з трибуни зазначив, що "українсько-російська війна триває понад 4 роки, але завдяки українській армії і міжнародній спільноті для Путіна захоплення України стало практично неможливим".

Тому основні зусилля агресора останні роки зосереджуються на підриванні країни зсередини… Терористичний дует "Рубана-Савченко" не є окремим епізодом. Впевнений, що він координується з усіма іншими елементами антиукраїнської діяльності. І СБУ, і військова прокуратура мають на меті встановити того ляльковода, який заряджає листівками, грошима, мінами, гранатами проти української держави,
– сказав Луценко.

За його словами, затримання Рубана та подання на арешт Савченко – лише початок. Він згадав про кума Путіна Віктора Медведчука, який займається звільненням українських заручників з Росії та окупованого Донбасу.

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Ми здогадуємося, хто цей ляльковод, бо чуємо тут гасла так званого "Українського вибору" (Віктор Медведчук є лідером "Українського вибору", – ред.). Ми щойно чули не один раз у промовах нардепа – суб’єкта мого подання (Надії Савченко, – ред.) – про збройний переворот на Майдані, про олігархів, про Порошенка, що розв’язав війну, – все це вже ми чули у Сімферополі, Луганську і Донецьку,
– сказав генпрокурор під час виступу у парламенті.

На його переконання, "ляльковод" поки що схований за лаштунками.

"Знаю і зроблю все, щоб прийти сюди і не просто назвати прізвище, а оголосити про порушення кримінальної справи і притягнення до відповідальності головного ворога України, який організовує цей внутрішній підривний антиукраїнський фронт", – наголосив Луценко.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко особисто планувала теракт у центрі Києва та стінах парламенту і брала участь у завезенні зброї з окупованої теририторії Донеччини. Сама Надія Савченко сказала, що знала, що за нею стежать і тому почала "створювати сюрреалізм".

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Юрій Луценко Віктор Медведчук Розслідування
Джерело: 24 Канал
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