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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Луценко говорит про "кукловода" Савченко: намекает на Медведчука

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Юрий Луценко
Юрий Луценко / Getty images

При рассмотрении в Верховной Раде вопроса о снятии неприкосновенности и привлечении к ответственности внефракционного нардепа Надежды Савченко генпрокурор Юрий Луценко вспомнил про "кукловода", который расшатывает ситуацию в Украине.

22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. После этого нардепу зачитали подозрение в Раде и вместе со следователями она отправилась в СБУ.

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После голосования в Раде генпрокурор подписал и объявил Савченко подозрение в присутствии ее адвоката.

При рассмотрении представлений в Верховной Раде Юрий Луценко с трибуны отметил, что "украинско-российская война продолжается более 4 лет, но благодаря украинской армии и международному сообществу для Путина захват Украины стал практически невозможным".

Поэтому основные усилия агрессора последние годы сосредотачиваются на подрыве страны изнутри ... Террористический дуэт "Рубан-Савченко" не является отдельным эпизодом. Уверен, что он координируется со всеми другими элементами антиукраинской деятельности. И СБУ, и военная прокуратура имеют цель установить того кукловода, который заряжает листовками, деньгами, минами, гранатами против украинского государства,
– сказал Луценко.

По его словам, задержание Рубана и представление на арест Савченко – только начало. Он вспомнил про кума Путина Виктора Медведчука, который занимается освобождением украинских заложников из России и оккупированного Донбасса.

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Мы догадываемся, кто этот кукловод, слышим здесь лозунги так называемого "Украинского выбора" (Виктор Медведчук является лидером "Украинского выбора", – ред.). Мы только слышали не один раз в речах нардепа – субъекта моего представления (Надежды Савченко, – ред.) – про вооруженный переворот на Майдане, об олигархах, о Порошенко, который развязал войну, – все это уже мы слышали в Симферополе , Луганске и Донецке,
– сказал генпрокурор во время выступления в парламенте.

По его убеждению, "кукловод" пока скрыт за кулисами.

"Знаю и сделаю все, чтобы прийти сюда и не просто назвать фамилию, а объявить о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности главного врага Украины, который организует этот внутренний подрывной антиукраинской фронт", –отметил Луценко.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко лично планировала теракт в центре Киева и стенах парламента и участвовала в завозе оружия из оккупированной териритории Донбасса. Сама Надежда Савченко сказала, что знала, что за ней следят и поэтому начала "создавать сюрреализм".

Теги: Новости Украины Новости политики Надежда Савченко Виктор Медведчук Юрий Луценко Расследования
Источник: 24 Канал
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