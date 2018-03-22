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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Луценко подписал и объявил Савченко подозрение

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Луценко подписал и объявил Савченко подозрение

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и объявил Надежде Савченко подозрение

Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

По его словам, сделано это было в присутствии адвоката Надежды Савченко.

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Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко лично планировала теракт в центре Киева и в стенах парламента и принимала участие в завозе оружия с оккупированных территорий Донетчины. Сама Надежда Савченко сказала, что знала, что за ней следят, и поэтому начала "создавать сюрреализм".

22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. После этого ее задержали в Раде.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева и госпереворота. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного ис оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства президента Украины, премьер-министра и прочих государственных деятелей, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости политики Надежда Савченко Надежда Савченко Юрий Луценко
Источник: 24 Канал
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