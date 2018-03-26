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Связь Савченко с Медведчуком: Чорновил рассказал о старом знакомстве политиков

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Связь Савченко с Медведчуком
Связь Савченко с Медведчуком / Фото из открытых источников

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко была связана с пророссийским политиком, лидером "Украинского выбора" Виктором Медведчуком еще во время ее учебы в Харьковском университете Воздушных Сил.

Об этом в телеэфире заявил бывший депутат Верховной Рады, а сегодня политолог Тарас Чорновил, сообщает "Обозреватель".

Чорновил отметил, что в деле Савченко "не хватает пазла" – куратора, который ее направлял. Поэтому, политолог сделал предположение в отношении лица куратора.

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Это могут быть ее (Савченко) старые связи с СДПУ(о). Об этом почему-то никто не говорит, но она с 2006 года – член военно-патриотической организации при Социал-демократической партии Украины (объединенной) Виктора Медведчука. Об этом все молчат,
– заверил Чорновил.

Он отметил, что куратором этой организации, когда Савченко училась в вузе Харькова, был давний соратник Медведчука, действующий народный депутат Игорь Шурма.

"А на передовых ролях там всегда была Вера Савченко", – добавил Чорновил.

Напомним, 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней, после чего нардеп объявила голодовку.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в свержении конституционного строя и захвате государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.

Теги: Надежда Савченко Новости Украины Новости политики Тарас Чорновол Виктор Медведчук
Источник: 24 Канал
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