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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

До Савченко в СІЗО прийшли представники омбудсмена: на що жаліється нардеп

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Надія Савченко перебуватиме у СІЗО до 20 травня
Надія Савченко перебуватиме у СІЗО до 20 травня / Getty images

Представники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини відвідали у СІЗО нардепа Надію Савченко.

23 березня Шевченківський районний суд міста Києва обрав нардепу Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

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Депутатка оголосила, що починає голодування.

Вдень 24 березня у СІЗО до неї прийшли представники омбудсмена.

Надія Савченко їм розповіла, що востаннє їла ввечері 23 березня, протее жодних скарг на свій стан здоров'я поки немає.

Як зазначено у повідомленні прес-служби Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, її прохання про гарячу воду, душ задоволено.

Водночас Савченко пожалілась, що у камері, в якій її утримують, затоновані вікна та ведеться відеоспостереження.

Раніше сама новопризначений омбудсмен Людмила Денісова заявила, що здійснюватиме особистий контроль за дотриманням конституційних прав Надії Савченко.

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22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. Після цього її затримали у Раді. Генпрокурор Юрій Луценко підписав та особисто у присутності її адвокатів оголосив підозру Савченко у скоєнні низки кримінальних злочинів. ГПУ подала клопотання про обрання міри запобіжного заходу для Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на двомісячний термін.

Її підозрюють у змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у поваленні конституційного ладу та захопленні державної влади.

Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Президента України, Секретаря РНБО та главу МВС, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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