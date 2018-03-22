Прокуратура вимагає для Савченко 60 діб арешту без можливості застави

У четвер, 22 березня, народного депутата Надію Савченко було позбавлено депутатської недоторканості, після чого її було затримано.

У цей же день генеральний прокурор Юрій Луценко вручив Надії Савченко письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочинів.

Читайте також: Переговори Савченко про підготовку держперевороту: стенограма

Окрім того в ГПУ заявили, що до слідчого судді буде подано клопотання про застосування до підозрюваної Надії Савченко запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Причина в тому, що, на думку слідства, Надія Савченко може перешкоджати кримінальному провадженню, а також "враховуючи ступінь суспільної небезпеки, характер, обставини вчинення та тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких вона підозрюється".

Нагадаємо, 15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко особисто планувала теракт у центрі Києва та стінах парламенту і брала участь у завезенні зброї з окупованої території Донеччини. Сама Надія Савченко сказала, що знала, що за нею стежать і тому почала "створювати сюрреалізм".



22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. Після цього її затримали у Раді. Генпрокурор Юрій Луценко підписав та особисто у присутності її адвокатів оголосив підозру Савченко у скоєнні низки кримінальних злочинів. ГПУ подало клопотання про обрання міри запобіжного заходу для Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на двомісячний термін.

В чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства президента України, прем'єр-міністра та інших державних діячів, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.