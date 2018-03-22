Прокуратура требует для Савченко 60 суток ареста без возможности залога

В четверг, 22 марта, народный депутат Надежда Савченко была лишена депутатской неприкосновенности, после чего она была задержана.

В этот же день генеральный прокурор Юрий Луценко вручил Надежде Савченко письменное уведомление о подозрении в совершении преступлений.

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Кроме того, в ГПУ заявили, что следственному судье будет подано ходатайство о применении к подозреваемой Надежды Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога. Причина в том, что, по мнению следствия, Надежда Савченко может препятствовать уголовному производству, а также "учитывая степень общественной опасности, характер, обстоятельства совершения и тяжесть уголовных преступлений, в совершении которых она подозревается".

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко лично планировала теракт в центре Киева и стенах парламента и участвовала в завозе оружия из оккупированной территории Донбасса. Сама Надежда Савченко сказала, что знала, что за ней следят и поэтому начала "создавать сюрреализм".



22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. После этого ее задержали в Раде. Генпрокурор Юрий Луценко подписал и лично в присутствии ее адвокатов объявил подозрение Савченко в совершении ряда уголовных преступлений. ГПУ подало ходатайство об избрании меры пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей на двухмесячный срок.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства президента Украины, премьер-министра и других государственных деятелей, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.