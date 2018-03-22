ГПУ будет ходатайствовать о содержании Савченко под стражей

Генеральная прокуратура планирует ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения для нардепа Надежды Савченко в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

Об этом сообщает издание "Украинские Новости" со ссылкой на представителя ведомства.

"Только арест. Статья не предусматривает альтернативы", – сказал собеседник агентства.

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При этом, по его словам, пока неизвестно, когда состоится судебное заседание по избранию меры пресечения Савченко.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева и госпереворота. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства президента Украины, премьер-министра и прочих государственных деятелей, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.