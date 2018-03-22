ГПУ клопотатиме про тримання Савченко під вартою

Генеральна прокуратура планує клопотати в суді про обрання запобіжного заходу для нардепа Надії Савченко у вигляді утримання під вартою без альтернативи застави.

Про це повідомляє видання "Українські Новини" із посиланням на представника відомства.

"Тільки арешт. Стаття не передбачає альтернативи", – сказав співрозмовник агентства.

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При цьому, за його словами, поки що невідомо, коли відбудеться судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Савченко.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт.

В чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва та держперевороту. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства президента України, прем'єр-міністра та інших державних діячів, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.