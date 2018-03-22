17:01
22 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-6°C
0°C -8°C
  • п'ятниця
    1°C -13°C
  • субота
    2°C -14°C
  • неділя
    2°C -13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
23:59, 21 березня
Вєсті.UA. Бандити у Верховній Раді. Сюрприз Каддафі для Тимошенко
Вєсті.UA
20:48, 21 березня
Як одесити мріяли про мерію майбутнього, а отримали мера під підозрою
ЦРУ
09:38, 21 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

ГПУ клопотатиме про тримання Савченко під вартою

251 Читать новость на русском
Затримання Савченко: ГПУ проситиме суд взяти депутата під варту
Затримання Савченко: ГПУ проситиме суд взяти депутата під варту / Фото з вільних мереж

Генеральна прокуратура планує клопотати в суді про обрання запобіжного заходу для нардепа Надії Савченко у вигляді утримання під вартою без альтернативи застави.

Про це повідомляє видання "Українські Новини" із посиланням на представника відомства.

"Тільки арешт. Стаття не передбачає альтернативи", – сказав співрозмовник агентства.

Читайте також: Савченко затримали у Раді

При цьому, за його словами, поки що невідомо, коли відбудеться судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Савченко.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт.

В чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва та держперевороту. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства президента України, прем'єр-міністра та інших державних діячів, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко ГПУ арешт
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як Аваков став одним із найвпливовіших політиків в країні
сьогодні, 16:01 Як Аваков став одним із найвпливовіших політиків в країні
Христина Бердинських 468
Делаем работу над ошибками: в ситуации с Савченко мы сами виноваты
сьогодні, 14:59 Делаем работу над ошибками: в ситуации с Савченко мы сами виноваты
Блог Соцмережі 1427
Савченко имеет хорошие дружеские отношения с Захарченко
сьогодні, 14:07 Савченко имеет хорошие дружеские отношения с Захарченко
Семен Кабакаєв 2653
Почему силовиков нельзя подпускать к бизнесу
сьогодні, 14:01 Почему силовиков нельзя подпускать к бизнесу
Сергій Фурса 204
Надія Савченко та її зоряний час в українській політиці
сьогодні, 12:00 Надія Савченко та її зоряний час в українській політиці
Блог Соцмережі 1164
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук