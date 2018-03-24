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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Савченко завербувала Росія: політолог навів докази

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Чорновіл розповів, що Росія завербувала Савченко ще під час служби в Іраку
Чорновіл розповів, що Росія завербувала Савченко ще під час служби в Іраку / Фото з відкритих джерел

Позафракційний народний депутат без мандату Надія Савченко могла бути завербована російськими спецслужбами ще під час проходження служби в Іраку.

Про це розповів політолог Тарас Чорновіл в ефірі ObozTV.

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"Розумієте, вона в Іраку скоїла злочин, вона повинна була постати перед судом, мінімум назавжди списана з армії. І тут раптово якась добра рука повертає її в армію. Їй відновлюють кар'єру , її не судять і не карають. Розумієте, у нас тоді була настільки контрольована Росією армійська вся структура, що я допускаю, що це могло статися в той час", – розповів Чорновіл.

За словами політолога, поведінка Савченко мала насторожити українські спецслужби ще під час її перебування в Росії.

"Її неадекватні дії, я говорю не про психологію, почалися ще до 2013 року. Згадайте, вона була на стороні "Беркута" під час Майдану Вона там носила навіть цю спеціальну мастильну установку для помпових рушниць", – додав він.

Водночас екс-нардеп наголосив, що українців чекає ще багато "таких одкровень" в майбутньому.

Нагадаємо, раніше Тарас Чорновіл у прямому ефірі 24 Каналу повідомив, що Надія Савченко могла бути вдалим проектом Кремля та Віктора Медведчука. За його словами, нардеп серйозно "погоріла" на деяких речах в Іраку, ще коли відбувала там місію.

Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Тарас Чорновіл Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
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