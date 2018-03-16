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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Проект "Савченко" розпочався ще задовго до подій на Донбасі, – Чорновіл

1602 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / Фото з вільних джерел

Надія Савченко могла бути вдалим проектом Кремля та Віктора Медведчука. Про це свідчать її зв'язки з одіозним політиком та ряд доволі дивних подій, які відбувалися із Савченко.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу повідомив політолог Тарас Чорновіл.

Експерт зазначив, що не береться стверджувати, що Савченко агент Кремля, проте він назвав конкретні події із життя політика, яка можуть вказувати на її тісну співпрацю із російською владою ще до збройних протистоянь на Донбасі.

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Чорновіл зазначив, що Савченко серйозно "погоріла" на деяких речах в Іраку, ще коли відбувала там місію. Після її участі в операціях на Близькому Сході американська військова прокуратура звинуватила жінку в дезертирстві. Згідно з законодавством, після такого обвинувачення людину відправляють у відставку, або ж її позбавляють волі строком до 20 років в залежності від обставин дезертирства. Проте Савченко дали можливість продовжувати її військову кар'єру.

Вперше нардеп засвітилася із "Соціал-демократичною партією України (об'єднаною)" ще під час свого навчання в Харківському університеті Повітряних Сил (2005 рік). Тоді ж вона брала участь у "рольових іграх", куратором яких був Ігор Шурма – заступних тодішнього мера Харкова Михайла Добкіна. Варто зазначити, що учасником цих "ігор" була і сестра Надії Савченко Віра. До складу партії на той час входив і одіозний депутат Віктор Медведчук, що і доводить співпрацю цих політиків, ще в 2005 році,
– повідомив політолог.

Проте Тарас Чорновіл не наважився заявити чи було вербування Савченко, він наполіг, що це має з'ясувати СБУ.

Також експерт наголосив, що Надія Савченко неодноразово робила алогічні заяви, як для людини, яка боролося проти російської окупації. Її слова радше гарно лягали в лузу для російської пропаганди.

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"Наприклад, Надія стверджувала, що на Сході є лише українські хлопці-ополченці, з якими Україна має домовитись. Москва не має ніякого стосунку до подій на Донбасі, українська сторона має домовлятися виключно із "ЛНР" та "ДНР". Також перед допитом в СБУ Савченко зробила досить неоднозначні заяви. По-перше, вона заявила, що активістів на Майдані вбивали не "беркутівці", а самі майданівці. По-друге, що Володимир Рубан віз зброю насправді для Збройних Сил України, аби наші військові мали російські снаряди, якими б вони розстрілювали відповідні українські об'єкти та мирне населення, звинувачуючи у цьому Росію", – наголосив Тарас Чорновіл.

Більше дивіться у відео.

Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Надія Савченко Тарас Чорновіл Віктор Медведчук СБУ
Джерело: 24 Канал
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