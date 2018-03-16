Савченко переконувала військових здійснити державний переворот, – Чорновіл

Політичний експерт, колишній соратник екс-президента Віктора Януковича Тарас Чорновіл запевнив, що Надія Савченко готувала державний переворот.

Про це він заявив у прямому ефірі 24 Каналу.

Уже 6 чи 8 місяців їздила по Україні, вела переговори, як, зокрема, з радикальними організаціями, так і, перш за все, з військовими. Савченко реально переконувала їх до державного перевороту,

– перевонаний Тарас Чорновіл.

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"Після цього кадрові військові одразу ж звернулися в Головне управління розвідки. Відразу стали працювати під прикриттям і склалося так, що середовище навколо Савченко не тільки позивний "Кедр", про якого сказав Володимир Рубан, але десь більша кількість людей була, які вже працювали під прикриттям, їй клялися і готували переворот", – зазначив експерт.

Але вже цю справу вели ГУР і потім СБУ. Він додав, що матеріалів є достатньо.

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