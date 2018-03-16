Савченко убеждала военных осуществить государственный переворот, – Чорновил

Политический эксперт, бывший соратник экс-президента Виктора Януковича Тарас Чорновил заверил, что Надежда Савченко готовила государственный переворот.

Об этом он заявил в прямом эфире 24 Канала.

Уже 6 или 8 месяцев ездила по Украине, вела переговоры, как, например, с радикальными организациями, так и, прежде всего, с военными. Савченко реально убеждала их к государственному перевороту,

– перевонаний Тарас Чорновил.

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"После этого кадровые военные сразу же обратились в Главное управление разведки. Сразу стали работать под прикрытием и сложилось так, что среда вокруг Савченко, не только позывной "Кедр", о котором сказал Владимир Рубан, но довольно большее количество людей было, которые уже работали под прикрытием, ей клялись и готовили переворот", – отметил эксперт.

Но уже это дело вели ГУР и затем СБУ. Он добавил, что материалов достаточно.

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