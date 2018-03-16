Рубан выполнял роль водителя, который вез оружие, – эксперт

Политический эксперт, бывший соратник экс-президента Виктора Януковича Тарас Чорновил заявил, что переговорщик украинской стороны по обмену пленными Владимир Рубан выполнял роль водителя, который сознательно перевозил оружие.

Об этом он заявил в прямом эфире 24 Канала.

По его словам, Владимир Рубан во время судебного заседания признал, что он был идиотом.

Его откровенно использовали. На самом деле он выполнял роль водителя, который сознательно знал, что вез оружие,

– отметил Чорновил.

Однако он не ожидал, что его подставят

"Он не ожидал, потому что в действительности Савченко, согласно с теми материалами, которые сейчас передал регламентный комитет, уже 6 или 8 месяцев ездила по Украине, вела переговоры, как, например, с радикальными организациями, так и, прежде всего, с военными", – добавил эксперт.

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