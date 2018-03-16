Рубан виконував роль водія, який віз зброю, – експерт

Політичний експерт, колишній соратник екс-президента Віктора Януковича Тарас Чорновіл заявив, що перемовник української сторони щодо обміну полоненими Володимир Рубан виконував роль водія, який свідомо перевозив зброю.

Про це він заявив у прямому ефірі 24 Каналу.



За його словами, Володимир Рубан під час судового засідання він визнав, що він був ідіотом.

Його відверто використали. Насправді він виконував роль водія, який свідомо знав, що віз зброю,

– зазначив Чорновіл.

Проте він не очікував, що його підставлять



"Він не очікував, тому що насправді Савченко згідно з тими матеріалами, які зараз передав регламентний комітет, уже 6 чи 8 місяців їздила по Україні, вела переговори, як, зокрема, з радикальними організаціями, так і, перш за все, з військовими", – додав експерт.

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