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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Рубан виконував роль водія, який віз зброю, – експерт

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Володимир Рубан
Володимир Рубан / Фото з вільних джерел

Політичний експерт, колишній соратник екс-президента Віктора Януковича Тарас Чорновіл заявив, що перемовник української сторони щодо обміну полоненими Володимир Рубан виконував роль водія, який свідомо перевозив зброю.

Про це він заявив у прямому ефірі 24 Каналу.

За його словами, Володимир Рубан під час судового засідання він визнав, що він був ідіотом.

Його відверто використали. Насправді він виконував роль водія, який свідомо знав, що віз зброю,
– зазначив Чорновіл.

Проте він не очікував, що його підставлять

"Він не очікував, тому що насправді Савченко згідно з тими матеріалами, які зараз передав регламентний комітет, уже 6 чи 8 місяців їздила по Україні, вела переговори, як, зокрема, з радикальними організаціями, так і, перш за все, з військовими", – додав експерт.

Більше дивіться у відео.

Теги: Новини України Надія Савченко Тарас Чорновіл Володимир Рубан Зброя
Джерело: 24 Канал
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