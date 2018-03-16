Проект "Савченко" начался еще задолго до событий на Донбассе, – Чорновил

Надежда Савченко могла быть удачным проектом Кремля и Виктора Медведчука. Об этом свидетельствуют ее связи с одиозным политиком и ряд довольно странных событий, которые происходили с Савченко.

Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил политолог Тарас Чорновил.

Эксперт отметил, что не берется утверждать, что Савченко агент Кремля, однако он назвал конкретные события из жизни политика, которые могут указывать на ее тесное сотрудничество с российскими властями еще до вооруженных противостояний на Донбассе.

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Чорновил отметил, что Савченко серьезно "погорела" на некоторых вещах в Ираке, еще когда отбывала там миссию. После ее участия в операциях на Ближнем Востоке американская военная прокуратура обвинила женщину в дезертирстве. В соответствии с законодательством, после такого обвинения человека отправляют в отставку, или же ее лишают свободы сроком до 20 лет в зависимости от обстоятельств дезертирства. Однако Савченко дали возможность продолжать ее военную карьеру.

Впервые нардеп засветилась с "Социал-демократической партией Украины (объединенной)" еще во время своей учебы в Харьковском университете Воздушных Сил (2005 год). Тогда же она участвовала в "ролевых играх", куратором которых был Игорь Шурма – заместитель тогдашнего мэра Харькова Михаила Добкина. Стоит отметить, что участником этих "игр" была и сестра Надежды Савченко Вера. В состав партии в то время входил и одиозный депутат Виктор Медведчук, что и доказывает сотрудничество этих политиков, еще в 2005 году,

– сообщил политолог.

Однако Тарас Чорновил не решился заявить была ли вербовка Савченко, он настоял, что это должно выяснить СБУ.

Также эксперт отметил, что Надежда Савченко неоднократно делала алогичные заявления, как для человека, который боролся против российской оккупации. Ее слова скорее хорошо ложились в лузу для российской пропаганды.

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"Например, Надежда утверждала, что на Востоке есть только украинские ребята-ополченцы, с которыми Украина должна договориться. Москва не имеет никакого отношения к событиям на Донбассе, украинская сторона должна договариваться исключительно с "ЛНР " и "ДНР". Также перед допросом в СБУ Савченко сделала довольно неоднозначные заявления. Во-первых, она заявила, что активистов на Майдане убивали не "беркутовцы", а сами майдановцы. Во-вторых, что Владимир Рубан вез оружие на самом деле для Вооруженных Сил Украины, чтобы наши военные имели российские снаряды, которыми бы они расстреливали соответствующие украинские объекты и мирное население, обвиняя в этом Россию ", – отметил Тарас Чорновил.

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