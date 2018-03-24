У Путіна відреагували на заяви, що Савченко – агент Кремля

Речник російського президента Дмитро Пєсков стверджує, що Росія не вербувала Савченко, і ситуація з нею – внутрішня справа виключно України.

Таку заяву він зробив у ефірі телеканалу "Мир 24".

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За словами речника російського президента, інформація про те, що Савченко – агент Кремля, яку завербували російські спецслужби під час її перебування у в'язниці на території РФ є "повною нісенітницею", що, імовірно, "придумали британці".

"Скажімо так, Савченко – це глибоко внутрішня справа України. Дуже цікаво спостерігати. Європейські лідери продовжують спілкування, дуже цікаво, чи буде найближчим часом ухвалено якусь заяву до влади в Києві з вимогою дати свободу Савченко. Давайте подивимося", – додав Пєсков.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. Після цього її затримали у Раді. Генпрокурор Юрій Луценко підписав та особисто у присутності її адвокатів оголосив підозру Савченко у скоєнні низки кримінальних злочинів. ГПУ подала клопотання про обрання міри запобіжного заходу для Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на двомісячний термін. 23 березня їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 59 днів до 20 травня без альтернативи внесення застави.

В чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у поваленні конституційного ладу та захопленні державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства президента України, прем'єр-міністра та інших державних діячів, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.