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У Путина отреагировали на заявления, что Савченко – агент Кремля

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков / Соцсети

Представитель российского президента Дмитрий Песков утверждает, что Россия не вербовала Савченко, и ситуация с ним – внутреннее дело исключительно Украины.

Такое заявление он сделал в эфире телеканала "Мир 24".

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По словам представителя российского президента, информация о том, что Савченко – агент Кремля, которого завербовали российские спецслужбы во время ее пребывания в тюрьме на территории РФ является "полной чушью", которую, вероятно, "придумали британцы".

"Скажем так, Савченко – это глубоко внутреннее дело Украины. Очень интересно наблюдать. Европейские лидеры продолжают общение, очень интересно, будет ли в ближайшее время принято какое-то заявление к власти в Киеве с требованием дать свободу Савченко. Давайте посмотрим", – добавил Песков.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. После этого ее задержали в Раде. Генпрокурор Юрий Луценко подписал и лично в присутствии ее адвокатов объявил подозрение Савченко в совершении ряда уголовных преступлений. ГПУ подала ходатайство об избрании меры пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей на двухмесячный срок. 23 марта ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 59 дней до 20 мая без альтернативы внесения залога.

В чем подозревают Надежду Савченко?
В сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в свержении конституционного строя и захвате государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства президента Украины, премьер-министра и других государственных деятелей, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Владимир Путин Задержание Савченко Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
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