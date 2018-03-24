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Савченко завербовала Россия: политолог привел доказательства

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Чорновил рассказал, что Россия завербовала Савченко еще во время службы в Ираке
Чорновил рассказал, что Россия завербовала Савченко еще во время службы в Ираке / Фото из открытых источников

Внефракционный народный депутат без мандата Надежда Савченко могла быть завербована российскими спецслужбами еще во время прохождения службы в Ираке.

Об этом рассказал политолог Тарас Чорновил в эфире ObozTV.

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"Понимаете, она в Ираке совершила преступление, она должна была предстать перед судом, минимум навсегда списана из армии. И тут внезапно какая-то добрая рука возвращает ее в армию. Ей восстанавливают карьеру, ее судят и не наказывают. Понимаете, у нас тогда была настолько контролируемая Россией армейская вся структура, что я допускаю, что это могло произойти в то время", – рассказал Чорновил.

По словам политолога, поведение Савченко имела насторожить украинские спецслужбы еще во время ее пребывания в России.

"Ее неадекватные действия, я говорю не о психологии, начались еще до 2013 года. Вспомните, она была на стороне "Беркута" во время Майдана Она там носила даже эту специальную масляную установку для помповых ружей", - добавил он.

В то же время экс-нардеп отметил, что украинцев ждет еще много "таких откровений" в будущем.

Напомним, ранее Тарас Чорновил в прямом эфире 24 Канала сообщил, что Надежда Савченко могла быть удачным проектом Кремля и Виктора Медведчука. По его словам, нардеп серьезно "погорела" на некоторых вещах в Ираке, еще когда служила там в составе миссии.

Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Надежда Савченко Тарас Чорновол
Источник: 24 Канал
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