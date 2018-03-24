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К Савченко в СИЗО пришли представители омбудсмена: на что жалуется нардеп

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Надежда Савченко будет находиться в СИЗО до 20 мая
Надежда Савченко будет находиться в СИЗО до 20 мая / Getty images

Представители Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека посетили в СИЗО нардепа Надежду Савченко.

23 марта Шевченковский районный суд города Киева избрал нардепу Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней.

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Депутат объявила, что начинает голодовку.

Днем 24 марта в СИЗО к ней пришли представители омбудсмена.

Надежда Савченко им рассказала, что последний раз ела вечером 23 марта, однако никаких жалоб на свое состояние здоровья пока не имеет.

Как указано в сообщении пресс-службы Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, ее просьба о горячей воде и душе удовлетворена.

Вместе с тем Савченко пожаловалась, что в камере, в которой ее содержат, тонированные окна и ведется видеонаблюдение.

Раньше сама новоназначенный омбудсмен Людмила Денисова заявила, что будет осуществлять личный контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко.

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22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. После этого ее задержали в Раде. Генпрокурор Юрий Луценко подписал и лично в присутствии ее адвокатов объявил подозрение Савченко в совершении ряда уголовных преступлений. ГПУ подала ходатайство об избрании меры пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей на двухмесячный срок.

Ее подозревают в сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – в подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в свержении конституционного строя и захвате государственной власти.

Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Президента Украины, Секретаря СНБО и главы МВД, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.

Теги: Новости политики Новости Украины Надежда Савченко СІЗО Задержание Савченко
Источник: 24 Канал
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