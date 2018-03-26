Арест Савченко: сестра рассказала, в каких условиях содержится нардеп
Внефракционный нардеп Украины Надежда Савченко находится в холодной камере СИЗО. Кроме того, везде размещено видеонаблюдение.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на сестру политика Веру Савченко.
Отметим, накануне Надежду Савченко в СИЗО посетили представители Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Тогда была удовлетворена просьба нардепа о душе и горячей воде.
По словам Веры, общение с Надеждой происходит только через адвокатов.
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То, что камеры вокруг, то есть, то же видеонаблюдение, как и в любом СИЗО в Российской Федерации. Больше ничего не известно. Она попросила дополнительное одеяло, потому что холодно – это помещение не отапливается,
– рассказала Вера Савченко.
Сестра нардепа также рассказала, что их мать находится в тяжелом состоянии, ведь ее дети – это ее опора.
Напомним, 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней, после чего нардеп объявила голодовку. В понедельник, 26 марта, адвокаты Савченко подадут апелляцию на ее арест.
В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в свержении конституционного строя и захвате государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.