Арест Савченко: сестра рассказала, в каких условиях содержится нардеп

Внефракционный нардеп Украины Надежда Савченко находится в холодной камере СИЗО. Кроме того, везде размещено видеонаблюдение.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сестру политика Веру Савченко.

Отметим, накануне Надежду Савченко в СИЗО посетили представители Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Тогда была удовлетворена просьба нардепа о душе и горячей воде.

По словам Веры, общение с Надеждой происходит только через адвокатов.

Читайте также: Связь Савченко с Медведчуком: Чорновил рассказал о старом знакомстве политиков

То, что камеры вокруг, то есть, то же видеонаблюдение, как и в любом СИЗО в Российской Федерации. Больше ничего не известно. Она попросила дополнительное одеяло, потому что холодно – это помещение не отапливается,

– рассказала Вера Савченко.

Сестра нардепа также рассказала, что их мать находится в тяжелом состоянии, ведь ее дети – это ее опора.

Напомним, 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней, после чего нардеп объявила голодовку. В понедельник, 26 марта, адвокаты Савченко подадут апелляцию на ее арест.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в свержении конституционного строя и захвате государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.