Адвокаты Савченко подадут апелляцию на ее арест

В понедельник, 26 марта, адвокаты внефракционного народного депутата Надежды Савченко подадут апелляцию на решение суда об аресте политика.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на адвоката Савченко – Виктора Чевгуза.

По словам защитника народного депутата, 26 марта адвокаты намерены подать апелляционную жалобу.

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"Апелляция по делу Савченко будет не раньше среды. Завтра мы только подаем жалобу", – отметил Чевгуз.

Напомним, 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней, после чего нардеп объявила голодовку.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в свержении конституционного строя и захвате государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.