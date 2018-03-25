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Адвокати Савченко подадуть апеляцію на її арешт

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Арешт Надії Савченко
Арешт Надії Савченко / Korrespondent.net

У понеділок, 26 березня, адвокати позафракційного народного депутата Надії Савченко подадуть апеляцію на рішення суду про арешт політика.

Про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на адвоката Савченко – Віктора Чевгуза.

За словами захисника народного депутата, 26 березня адвокати мають намір подати апеляційну скаргу.

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"Апеляція по справі Савченко буде не раніше середи. Завтра ми тільки подаємо скаргу", – зазначив Чевгуз.

Нагадаємо, 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів, після чого нардеп оголосила голодування.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у поваленні конституційного ладу та захопленні державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Новини України Надія Савченко Затримання Савченко Новини політики арешт
Джерело: 24 Канал
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