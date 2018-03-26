18:50
26 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
5°C -6°C
  • вторник
    6°C -7°C
  • среда
    1°C -3°C
  • четверг
    2°C -4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Веселая жизнь россиян. Собчак получила от Навального
Вєсті Кремля
22:10, 24 марта
Вести.UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко с того света.
Вєсті.UA
18:37, 24 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, 23 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Арест Савченко: суд назначил дату рассмотрения жалобы адвокатов нардепа

93 Читати новину українською
Надежда Савченко
Надежда Савченко / Фото из открытых источников

Жалобу адвокатов народного депутата Украины Надежды Савченко на решение Шевченковского районного суда города Киева от 23 марта о применении к нейу меры пресечения в виде содержания под стражей Апелляционный суд Киева рассмотрит уже на этой неделе.

Об этом информирует пресс-служба суда.

Жалобу адвокаты Савченко подали в понедельник, 26 марта. Уже через несколько часов суд назначил дату ее рассмотрения.

Читайте также: Арест Савченко: сестра рассказала, в каких условиях содержится нардеп

"Мы подали апелляцию, ее уже зарегистрировали. Мы просим, чтобы Надежде Савченко изменили меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей. Подозрение незаконно, и суд должен с этим согласиться", – заявил адвокат нардепа Виктор Чевгу, передает "Интерфакс-Украина".

Напомним, 23 марта 2018 года Шевченковский районный суд города Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Савченко до 20 мая 2018 года. При этом судья признал безосновательным задержание Н.Савченко 22 марта 2018 года, поскольку она не совершила ни одного преступления по факту.

В понедельник, 26 марта, адвокаты внефракционного народного депутата Надежды Савченко планировали подать апелляцию на решение суда об аресте политика.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в свержении конституционного строя и захвате государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.

Теги: Новости Украины Задержание Савченко Надежда Савченко Апелляционний суд Киева арест
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Аграрні олігархи: вся правда про бізнес Петра Порошенка
сегодня, 18:00 Аграрні олігархи: вся правда про бізнес Петра Порошенка
Дмитро Гнап 209
Просто так: Захарченко хоче зібрати зі звичайних людей сотні і тисячі рублів
сегодня, 17:01 Просто так: Захарченко хоче зібрати зі звичайних людей сотні і тисячі рублів
Олексій Чибісов 1131
Пожар в Кемерово в ТЦ
сегодня, 16:14 Пожар в Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня": причины, жертвы и факты трагедии
3034
Авто на іноземних номерах в Україні: чому так сталося і хто проти дешевих машин
сегодня, 16:00 Авто на іноземних номерах в Україні: чому так сталося і хто проти дешевих машин
Тетяна Острікова 493
Что делать при пожаре: правила, которые спасут жизнь
сегодня, 15:45 Что делать при пожаре: правила, которые спасут жизнь
410
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук