Арест Савченко: суд назначил дату рассмотрения жалобы адвокатов нардепа

Жалобу адвокатов народного депутата Украины Надежды Савченко на решение Шевченковского районного суда города Киева от 23 марта о применении к нейу меры пресечения в виде содержания под стражей Апелляционный суд Киева рассмотрит уже на этой неделе.

Об этом информирует пресс-служба суда.

Жалобу адвокаты Савченко подали в понедельник, 26 марта. Уже через несколько часов суд назначил дату ее рассмотрения.

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"Мы подали апелляцию, ее уже зарегистрировали. Мы просим, чтобы Надежде Савченко изменили меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей. Подозрение незаконно, и суд должен с этим согласиться", – заявил адвокат нардепа Виктор Чевгу, передает "Интерфакс-Украина".

Напомним, 23 марта 2018 года Шевченковский районный суд города Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Савченко до 20 мая 2018 года. При этом судья признал безосновательным задержание Н.Савченко 22 марта 2018 года, поскольку она не совершила ни одного преступления по факту.

В понедельник, 26 марта, адвокаты внефракционного народного депутата Надежды Савченко планировали подать апелляцию на решение суда об аресте политика.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в свержении конституционного строя и захвате государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.