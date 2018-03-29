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ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Суд по делу Савченко: онлайн-трансляция заседания

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Суд по делу Надежды Савченко
Суд по делу Надежды Савченко

29 марта Апелляционный суд Киева рассмотрит жалобу адвокатов народного депутата Украины Надежды Савченко на решение Шевченковского районного суда Киева о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Начало судебного заседания запланировано на 13:30.

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Смотрите онлайн-трансляции суда по делу Надежды Савченко:

Саму Савченко уже доставили в суд и поместили в прозрачный бокс. Нардеп произнесла эмоциональную речь и ответила на несколько вопросов журналистов.

Украинцы, послушайте внимательно! Если вы будете смотреть на это дело против меня и будете плакать, то я умру, и вы умрете. Никогда не плачьте, всегда улыбайтесь, всегда держите кулаки сжатыми и будьте злыми!
– эмоционально сказала Савченко, обращаясь к своим сторонникам.

В суд пришли несколько десятков сторонников внефракционного депутата, кое-кто из них принес цветы.

Суд на Савченко

Суд над Савченко: на заседание пришли поклонники нардепа

В зале присутствует мама депутата, которой, к слову, сегодня исполняется 80 лет. Общаться с журналистами Мария Савченко отказалась.

Суд над Савченко

Суд над Савченко: на заседание пришла мама Надежды

Перед началом заседания 29 марта Надежда Савченко на русском обратилась к президенту России Владимиру Путину с призывом освободить пленных украинцев. С подобным заявлением она обращалась на предыдущем заседании.

23 марта 2018 года Шевченковский районный суд города Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Савченко до 20 мая 2018 года. 22 марта Верховная Рада дала согласие на снятие с нее неприкосновенности, привлечении к ответственности и арест.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в свержении конституционного строя и захвате государственной власти.

Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел прилегающих зданий в центре Киева.

Теги: Новости Украины Новости политики Апелляционний суд Киева Судьи Задержание Савченко Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
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