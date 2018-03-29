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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Суд відмовив Савченко у відводі прокурора через порівняння її з російськими окупантами

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Савченко у залі суду
Савченко у залі суду / Громадське

У четвер, 29 березня, народний депутат Надія Савченко та її адвокати заявили про відвід прокурору Головної військової прокуратури України Олександру Климовичу під час засідання з розгляду апеляції на рішення суду про застосування до неї запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Причиною для позову Савченко назвала те, що прокурор є ангажованим та упередженим.

"На попередньому засіданні цей прокурор сказав, що військовослужбовці Російської Федерації, які прийшли на територію України скоювати злочини, краще, ніж українські військовослужбовці", – заявила Надія Савченко.

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Олександр Климович свої слова пояснив тим, що російські військовослужбовці Євген Єрофеєв та Олександр Александров, які прийшли скоїти злочини на територію України, краще, ніж ті громадяни України, які мали намір скоїти злочин на своїй території, проти своєї країни. Після цього присутні у залі почали викрикувати "Ганьба!".

Також адвокати вказали на той факт, що прокурор, порушуючи принцип презумпції невинності, звинувачує Савченко в скоєнні злочину, що поки не доведено судом. Окрім того, він відчуває до неї особисту неприязнь, переконує Савченко. Відтак адвокати будуть подавати скаргу в дисциплінарну комісії прокуратури.

Варто зазначити, що Апеляційний суд Києва відмовив Савченко у відводі прокурора.

Теги: Новини України Новини політики Затримання Савченко Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
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